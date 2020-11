Covid Ucraina, il presidente Zelensky ricoverato: le sue condizioni

Il Covid colpisce in Ucraina anche il presidente Volodymyr Zelensky. Al momento il leader ucraino è ricoverato in ospedale.

Fa il giro del mondo la notizia proveniente dall’Ucraina, dove il presidente Volodymyr Zelensky è stato ricoverato a causa del Covid-19. Le condizioni del presidente non sono ancora certe, ma al momento l’unica notizia che trapela è il ricovero del premier ucraino in una clinica specializzata.

Inoltre Zelensky si era ammalato pochi giorni fa, decidendo di continuare a lavorare in una stanza speciale attrezzata ad hoc. C’è grande preoccupazione per il presidente che ha contratto il virus ed al momento circolano pochissime informazioni a riguardo. Andiamo quindi a vedere la situazione nell’Ucraina, uno dei paesi più colpiti in Europa insieme ad Italia, Francia e Russia.

Covid Ucraina, il presidente Zelensky ricoverato: la situazione nel paese

A riportare la notizia del ricovero del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stata l’agenzia di stampa russa “Sputnik“. La notizia, ben presto, ha fatto il giro del mondo ed ha fatto risaltare nuovamente la situazione della pandemia in Ucraina. Infatti il paese ai piedi della Russia è uno dei più colpiti in Europa.

Dall’inizio della pandemia si sono registrati oltre 490mila casi, tra cui 8.947 decessI ed oltre 221mila guarigioni. Negli ultimi giorni si è registrato il picco di contagi giornalieri 8.687 nuovi contagi di Covid-19 in solamente 24 ore. La notizia della positività del presidente ha risaltato la condizione del paese ucraino, che nonostante la crisi sanitaria si trova comunque in condizioni migliori rispetto a Francia, Italia e Russia.

L.P.

