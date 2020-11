Covid nel mondo, oltre 52 milioni di casi: nuovo record in Usa

La pandemia da Covid-19 continua ad avanzare nel mondo, con oltre 52 milioni di casi. Usa, nuovo record ma per Fauci il vaccino è vicino.

La seconda ondata da Covid-19 sta avanzando nel mondo, con la seconda ondata che continua a mettere paura non solamente all’Italia e all’Europa. Infatti il Coronavirus è tornato ancora più potente, con la sanità mondiale che rischia il collasso. Ad oggi, stando ai numeri della John Hopkins University i casi accertati sono ben 52 milioni, tra cui 1,2 milioni di decessi. Ancora oggi, il paese con più contagi e decessi accertati restano gli Usa, seguiti a coda da India e Brasile.

Proprio negli Usa si sta vivendo un vero e proprio periodo nero. Mentre due giorni fa i nuovi contagi sono stati oltre 200mila, ieri la John Hopkins University ha fatto registrare altri 143mila nuovi contagi. Di questi nuovi contagiati abbiamo altri 1.431 nuovi decessi, oltre 242mila dall’inizio della pandemia. Nonostante i dati preoccupanti, il virologo Anthony Fauci fa tirare un sospiro di sollievo, affermando che anche il vacccino di Moderna è vicino alla fine della sperimentazione.

Covid nel Mondo, Fauci: “Sul vaccino di Moderna c’è ottimismo”

Ma gli Usa stanno facendo grandi progressi dal punto di vista della ricerca, con due vaccini in stato avanzato. Negli ultimi giorni abbiamo visto come il farmaco di Pfizer-Biontech sta dando un’efficacia del 90% e con molte probabilità sarà acquistato anche dall’Unione Europea. Ma un altro vaccino vicino alla fine di sperimentazione è quello di Moderna, ossia quello su cui punta di più il virologo americano Anthony Fauci.

Infatti proprio Fauci, in merito al vaccino di Moderna ha mostrato grandissimo ottimismo. Per il virologo, i risultati arriveranno tra appena una settimana come affermato sul Financial Times. Per Fauci si userà lo stesso procedimento che ha fatto la gente di Pfizer. Quindi solamente la prossima settimana, Moderna comunicherà al mondo l’efficacia del suo vaccino, nella speranza che sia addirittura più potente del farmaco Pfizer/Bionetch (90%) e Sputnik (92%).

