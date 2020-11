Covid, mascherine in auto quando è obbligatoria: come evitare la multa

Le nuove misure di restrizione anti-Covid prevedono l’uso delle mascherine anche in macchina. Solo con conviventi si potrà non indossarla.

Le nuove restrizioni imposte per prevenire la diffusione del Covid-19, prevedono anche l’uso delle mascherine quando si è in auto. Infatti partiamo dal dire, che sarà permesso non indossare la mascherina solamente se si sta viaggiando con un convivente. Altrimenti, se si è in macchina con persone che non vivono sotto il nostro stesso tetto è obbligatoria indossarla. Inoltre, per tutti i trasgressori sono previste sanzioni amministrative pesantissime, che vanno dai 533 a 1.333 euro. Chi invece viaggia da solo in macchina, non è obbligato ad indossarla.

Il nuovo Dpcm del 3 novembre 2020, dice esplicitamente che la mascherina è obbligatoria indossarla anche in auto, se accompagnati da un non convivente. Infatti in mancanza di distanziamento sarà necessaio indossare lo strumento protettivo. Ma c’è una piccola scappatoia per non poterla indossare, infatti l’accompagnatore potrà restare senza mascherina se deciderà di sedersi sul sedile posteriore, vicino al finestrino. Andiamo quindi a vedere tutte le regole anti-Covid, che prevedono l’uso delle mascherine in auto.

Covid, mascherine anche in auto: le regole da seguire

Sono diverse le regole da seguire per i diversi veicoli. Infatti le regole per l’uso delle mascherine saranno differenti da veicolo a veicolo, andiamo quindi a vedere quali sono.

Conviventi – Se in macchina sono presenti solamente persone che vivono sotto lo stesso tetto, NON sarà obbligatorio usare la mascherina.

Auto a noleggio o taxi – Quando si entrerà in questi veicoli potranno viaggiare solamente due persone sul triplo sedile anteriore ed entrambi dovranno indossare la mascherina. Se si usa una furgonetta di derivazione auto, il conducente deve viaggiare solo.

Moto – In moto la mascherina sarà obbligatoria sotto il casco ed inoltre a bordo si potrà portare solamente un convivente, visto che il veicolo non permette di rispettare il distanziamento sociale. In questa circostanza, solamente i conviventi potranno viaggiare insieme in moto.

Monopattini e bici – A bordo di questi due mezzi si potrà viaggiare solamente da soli e con la mascherina. Unica eccezione è fatta per i bambini sul seggiolino, trasportati da fratelli, sorelle e genitori.

