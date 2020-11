Covid-19, consulente Oms: “I decessi ora saliranno per un motivo preciso”

Covid-19, parla il consulente dell’Organizzazione mondiale della sanità. Secondo quanto riferito dall’esperto, i morti potrebbero salire di parecchio nei prossimi giorni. Ecco perché.

Sono state 623 le nuove vittime da coronavirus registrate ieri in Italia, nonché il numero più alto dal post vacanze a oggi, e il numero è destinato drasticamente a salire nei prossimi giorni. Lo assicura Francesco Forastiere, consulente dell’Oms e direttore della rivista Epidemiologia e Prevenzione, intervenuto quest’oggi ai microfoni del Corriere della Sera.

Covid-19, in aumento i numeri dei decessi

Secondo quanto infatti riferisce l’esperto, malgrado un’oggettiva decrescita della curva epidemiologica nelle ultime ore, i decessi probabilmente saranno ancora tanti nei giorni avvenire. E per un motivo ben preciso: questi sono il risultato di un conteggio precedente. “La mortalità non è il riflesso del numero dei contagiati di oggi ma dei contagiati di 10-15 giorni fa”, evidenzia.

Ed è proprio per questo che dobbiamo prepararci al peggio: “Questo vuol dire che anche se il numero dei nuovi contagi dovesse stabilizzarsi o addirittura diminuire, la mortalità probabilmente continuerà ancora ad aumentare perché rispecchia l’epidemia dei giorni precedenti. Ovvio che sono numeri che spaventano, ma se continueranno a diminuire i contagiati, più in là vedrete che diminuiranno anche i morti”.

Nel frattempo non bisogna rilassarsi troppo in attesa del vaccino, poiché – evidenzia Forastiere – dopo i diversi annunci dovranno ancora seguire le opportune pubblicazioni scientifiche che certificheranno il tutto. E per quanto riguarda i lockdown, sì a quelli territoriali indetti finora ma no a una chiusura totale. “Un secondo lockdown generale avrebbe effetti collaterali gravissimi non solo per i malati non Covid che finirebbero ancora più isolati. Ma per l’intera situazione economica del Paese”, conclude l’esperto.

