L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di un numero che continua preoccupare il Bel Paese.

In Italia i contagi da coronavirus continuano ad aumentare e a destare preoccupazioni. Dalla mezzanotte è entrato in vigore il nuovo DPCM emanato dal Premier Giuseppe Conte nella giornata del 4 novembre scorso. Il decreto ministeriale prevede la divisione dell’Italia in 3 zone: verde, arancione e rossa. Oggi i casi accertati sfiorano i 38mila contagi. Il numero dei decessi continua a salire.

Coronavirus, bollettino 12 novembre: 37.978 contagi e 636 morti

Nella giornata di ieri si erano registrati 32.961 casi di nuove positività, mentre oggi, come si evince dall’ultimo bollettino del 12 novembre, in Italia il numero di contagiati sale a 37.978 positivi su 234.672 tamponi effettuati. Il numero di decessi registrati è di 636, mentre il numero di guariti è di 15645. Il numero di persone in terapia intensiva sale a 89 mentre il numero di ricoveri a 429.

• 37.978 contagiati

• 636 morti

• 15645 guariti

+89 terapie intensive | +429 ricoveri

234.672 tamponi

Tasso di positività: 16,2% (+1,6%)

