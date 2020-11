Call of Duty Cold War è il nuovo sparatutto della saga più amata di sempre per quanto concerne gli FPS.

Call of Duty Cold War sta continuando a pompare l’hype attorno alla sua uscita con video e immagini che riguardano le sue funzioni. Il nuovo che sta per uscire sarà l’ultimo, ovviamente semplicemente per quanto concerne la linea di lancio, della famosissima saga videoludica. In tantissimi hanno già iniziato a preordinare questo nuovo capitolo della saga di CoD, che pare voler spingere al massimo l’attuale generazione videoludica, spremendo al massimo l’hardware di Xbox One X e Playstation 4. Online è anche iniziato a girare un video di ben 15 minuti di campagna del nuovissimo gioco, che ci permette di comprendere la grafica, le animazioni e il tipo di gioco che si appresta ad uscire sul mercato in questi giorni. Il lavoro è certamente certosino e i dettagli a schermo tanti.

Call of Duty Cold War, online 15 minuti della campagna – VIDEO

Activision ha voluto ambientare il suo nuovissimo Call of Duty non più nel futuro, in una guerra fortunatamente mai successa con tante armi ed equipaggiamenti tecnologici avanzati, ma nel passato. In una guerra che sarebbe potuta accadere. Parliamo ovviamente della Guerra Fredda, con il conflitto tra Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e Stati Uniti d’America che si accende. Il video che sta girando è del portale IGN e mostra in esclusiva addirittura 15 minuti inediti della campagna sigle player di Call of Duty Cold War. Il video è incredibile, e dimostra tutta la potenza che è stata raggiunta per la creazione di un nuovo videogioco. Di seguito il video di IGN.

