Calciomercato Milan, si prepara il colpo dal Lipsia: i dettagli

Il colpo di calciomercato del Milan per gennaio proviene dal Lipsia: Maldini e Massari stanno lavorando all’affare

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale in vista di gennaio e, oltre ai soliti nomi di Milenkovic, Kabak, Tomiyasu ed Ajer, starebbe cercando di allargare i propri orizzonti interessandosi ad altri calciatori. Secondo quanto riferito dalla Bild, i rossoneri starebbero seguendo con molta attenzione Nordi Mukiele del Lipsia. Il calciatore in questione nasce terzino destro ma è in grado di ricoprire anche la posizione di centrale. Al momento il club della Red Bull chiede 30 milioni di euro, ma si potrebbe provare a lavorare al ribasso. Il compagno di squadra Upamecano è un altro profilo tenuto costantemente sott’occhio, ma i 50 milioni di euro richiesti per lui al momento restano cifre impossibili.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Milan, fissato il budget per gennaio: i nomi sulla lista

Calciomercato Milan, il sogno è Thauvin: il francese chiede troppo

Il sogno del Milan è Thauvin del Marsiglia che, tra l’altro, era stato proposto a Maldini e Massara in estate per la cifra di 15 milioni di euro. Il calciatore fa impazzire i dirigenti rossoneri, ma l’ostacolo riguarderebbe le richieste del calciatore. Quest’ultimo, infatti, vorrebbe 5 milioni di euro netti all’anno. Il Milan non vuole andare oltre i 3. Sul francese, comunque, ci sono anche diversi club di Premier League.

C’è da fare i conti anche con le cessioni, non solo le entrate, ed in tal senso a fine stagione potrebbe arrivare quella di Samu Castillejo che a destra si vede chiuso da Saelemaekers e Brahim Diaz. Lo spagnolo, che vedrà scadere il suo contratto proprio il prossimo giugno, potrebbe andare via a parametro zero. Su di lui Atletico Madrid e Siviglia.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, via Ronaldo e Dybala: pronti i sostituti