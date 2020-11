La Juventus vuole restare sempre competitiva e sta iniziando a fare una selezione su chi potrà continuare a essere funzionale per il loro progetto.

La coesistenza di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala non sta portando i frutti sperati. Sembra essere molto più funzionale la coppia CR7-Alvaro Morata, ma nonostante il talento del portoghese la Juventus sembra voler rifondare il fronte offensivo.

Paulo Dybala non è più quello di una volta, forse a causa del mancato rinnovo. La Juventus non desidera accontentare le sue richieste e dato il contratto in scadenza a giugno 2022, bianconeri sono pronti ad ascoltare offerte per lui.

Cristiano Ronaldo è essenziale nello schema di Pirlo, però davanti a un’offerta importante la Juventus potrebbe pensare di cedere il portoghese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan – dalla Spagna: futuro in bilico, pressing dell’Atletico Madrid

Calciomercato Juventus, via Ronaldo e Dybala: pronti i sostituti

Stando a quanto riportato dai colleghi di TopCalcio24, la Juventus starebbe per concludere una doppia trattativa che vede coinvolti Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. CR7 potrebbe andare al PSG mentre il numero 10 argentino al Manchester United.

Leonardo per avere in squadra Cristiano Ronaldo vorrebbe intavolare una trattativa che vede coinvolto Mauro Icardi, sempre più ai margini del progetto del club parigino. Il Manchester United invece, pur di arrivare a Paulo Dybala sarebbe pronto a cedere Paul Pogba alla Juventus. La trattativa non è che agli inizi e dunque, sono attesi ulteriori aggiornamenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Calciomercato Milan, addio in attacco a fine stagione: piace in Spagna