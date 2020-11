Belen Rodriguez esalta il suo compagno: “Lo fa benissimo” – VIDEO

Belen Rodriguez sempre più innamorata di Antonino Spinalbese, la sua nuova fiamma. E stamattina ha postato un video curioso: “Lo fa benissimo…”.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, l’affiatamento tra i due cresce giorno dopo giorno. E a testimoniarlo sono le immagini che giungono direttamente dal profilo Instagram della show girl argentina sempre più innamorata. Dopo le foto e i video dei lavori effettuati presso la loro abitazione, con la coppia armata di vernice e pennello e intenta nel ridisegnare casa, ora i due si ‘esibiscono’ anche nel canto.

CLICCA QUI PER VEDERE LA STORIA DI BELEN RODRIGUE

Belen Rodriguez si diverte con la nuova fiamma

“Tra le tante cose, canta benissimo…”, scrive infatti la sudamericana mentre riprende la sua nuova fiamma in un’interpretazione personale. Lui guida e si rilassa cantando, lei è invece completamente stesa con i piedi sul cruscotto contro tutte le norme del codice stradale. I due si sono concessi qualche ora di relax presso una zona non specificata, dove hanno fatto colazione in compagnia ovviamente anche del piccolo Santiago.

Potrebbe interessarti anche —-> Miriam Leone, il maglione si apre e il web si infiamma – FOTO

Antonino Spinalbese, nuova dolce metà da quest’ultima estate, è un hairstylist delle star di 25 anni. Vive e lavora a Milano presso i saloni di Aldo Coppola al corso Garibaldi. I due si sarebbero conosciuti tramite alcune amicizie in comune, per poi legarsi sempre di più e passare le vacanze insieme a Ibiza. La scintilla sarebbe scoccata proprio sull’isola iberica, dove Belen è stata sua ospite. Poi l’ufficialità e l’uscito allo scoperto ormai da parecchie settimane.

Leggi anche —-> Barbara D’Urso sull’altalena, ma gli shorts sono troppo corti e stretti – FOTO