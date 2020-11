Afghanistan, 33enne accecata dai talebani per ordine del padre: il motivo

In Afghanistan una donna è stata accecata dai talebani su ordine del padre che non accettava la sua indipendenza professionale.

È stata accecata dai talebani su ordine di suo padre. Il motivo? Doveva essere punita perché aveva deciso di lasciare la sua casa e la sua famiglia per cercare un lavoro ed essere finalmente indipendente. È accaduto in Afghanistan dove la ragazza vittima di questa atroce violenza aveva iniziato da circa un anno a lavorare nella divisione della polizia che si occupa di indagini criminali. Adesso si trova in ospedale e sta raccontando agli inquirenti tutto quello che sa su un’aggressione premeditata perpetuata dall’uomo che l’ha messa al mondo. È stata lei infatti a confermare i contatti tra il padre e i talebani, affermando di averli visti incontrarsi alcuni giorni prima e di aver visto il genitore consegnare alle milizie islamiste una copia della sua carta d’identità.

Afghanistan, accecata per ordine del padre, il racconto della donna

Il padre inoltre, nei giorni precedenti aveva chiesto più volta a Khatera informazioni sul luogo in cui prestava servizio. E adesso questa giovane donna di 33 anni ha perso la vista. I talebani l’hanno aggredita avvicinandosi con una motocicletta poco dopo che aveva terminato il suo turno di lavoro, iniziando a spararle contro. Dopo averla avvicinata, hanno estratto un pugnale accecandola. Da quel momento in poi, la donna afferma di non ricordare più nulla e di essersi svegliata in ospedale. E uno dei risvolti più atroci di questa storia è che da non vedente, non potrà più continuare a svolgere il suo lavoro. L’uomo è stato arrestato mentre i Talebani hanno immediatamente diramato un comunicato in cui dichiarano di non essere coinvolti in alcun modo in questa vicenda.

