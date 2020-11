Usa, Biden ai leader europei: “L’America sta tornando”

Il Presidente Usa Joe Biden ha telefonato a molti leader europei con l’intenzione di voler stabilire un nuovo corso nel dialogo con l’Europa.

“Il mio messaggio ai leader stranieri è solo uno: l’America sta tornando. Parlando con loro ho detto che siamo di nuovo in gioco”.

Queste le dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo aver parlato telefonicamente con alcuni dei principali leader europei tra cui Angela Merkel e Boris Johnson. Biden sembra dunque intenzionato a voler avviare “un nuovo corso” nei rapporti diplomatici, dopo che la Presidenza Trump aveva vissuto un progressivo inasprimento dei rapporti diplomatici con l’Europa.

Usa, Trump continua a contestare il risultato delle elezioni

Trump però non sembra voler arrendersi alla sconfitta, continuando ad affermare che il voto delle elezioni è stato truccato. Il tycoon sostiene infatti che i voti postali devono essere invalidati. Eppure la vittoria di Biden è sembrata per certi versi schiacciante, con 301 grande elettori conquistati contro i 214 di Trump che su Twitter ha scritto che “il popolo non accetterà queste elezioni truccate”. Parole che Biden ha in seguito definito imbarazzanti. E durante un comizio nel Delware sia Kamala Harris che il nuovo Presidente Usa hanno dichiarato che faranno di tutto per difendere l’Obamacare, messa in discussione dai repubblicani che hanno presentato un ricorso alla Corte Suprema. La Harris nel suo discorso introduttivo ha affermato che rinuncia alla riforma della sanità in questo momento, priverebbe di colpo milioni di americani della possibilità di curarsi. Il rischio sarebbe dunque quello di assistere a una vera e propria tragedia sociale. E sia la Biden che Harris hanno chiaramente lasciato intendere come la continuerebbero a giudicare una scelta politica rovinosa anche laddove il ricorso repubblicano venisse accolto.

