Playstation 4 continuerà ad essere supportata per diversi anni, la famosa console non resterà indietro.

Playstation 5 sta per arrivare sui mercati di tutto il mondo, l’attesa è sempre più prossima a finire. Finalmente i tantissimi utenti che vogliono giocare alla nuova console di Sony potranno ben presto essere accontentati, a patto ovviamente che abbiano fatto il preorder o che abbiano intenzione di acquistare la console appena sarà disponibile. Tuttavia la situazione per colo che hanno già una Playstation 4 non dovrà per forza prendere queste tempistiche così veloci, anzi. Pare infatti che nei piani di Sony ci sia la voglia totale di continuare a supportare la Playstation 4, l’attuale generazione di console casalinghe, dato che parliamo comunque di uno dei dispositivi più venduti del mondo. E per farlo è stato annunciato ancora una lunghissima fase di supporto di questo hardware e di questo software che sono al momento estremamente diffusi.

Playstation 4 sarà supportata per altri tre anni: l’annuncio del vice-presidente di Sony

Playstation 4 è stata scelta da oltre 110 milioni di persone. Parliamo di una platea di videogiocatori davvero enorme, di cui una parte non farà il passo generazionale in questo 2020 complicato e pieno di problemi economici e sociali. Proprio per questo motivo, onde non perdere la fedeltà dei videogiocatori, Sony ha deciso di continuare a supportare anche Ps4. A dare la conferma di questa posizione è stato il noto e storico vice-presidente del marchio nipponico, Hideaki Nishino. “Per il momento è necessario anche lo sviluppo per PS4“, ha affermato il dirigente in un’intervista con la stampa giapponese. “Non è una PlayStation a meno che non fornisci un sistema agli sviluppatori per molti anni”. Chi vuole risparmiare quindi avrà tutto il tempo necessario.

