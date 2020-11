Nella foto in evidenza non era altro che una ragazza, ma crescendo è diventata una delle attrici più belle e brave a livello internazionale. Scopriamo di chi si tratta.

Era solo una ragazza in quello scatto, ma quel sorriso e quello sguardo sono rimasti gli stessi. Anche oggi, a distanza di anni i suoi occhi racchiudono la stessa luce di allora e la stessa voglia di vivere e di continuare a sognare.

I suoi sogni si sono tutti, o quasi, avverati. Da bambina sognava di diventare un’attrice di Hollywood e, possiamo affermarlo a gran voce, è riuscita a materializzare questo suo desiderio. È diventata l’attrice più desiderata e più apprezzata sul palcoscenico mondiale e se non avete ancora capito di chi si tratta nel paragrafo successivo proseguiremo con gli indizi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Oggi è una famosa conduttrice e portavoce del body positivity: la riconoscete?

Oggi è una star del cinema e tra le più affascinanti: la riconoscete?

La protagonista di oggi è stata l’attrice più pagata al mondo dal 1991 alla prima metà degli anni 2000. È stata la protagonista di Pretty Woman, film uscito nelle sale cinematografiche nel 1990, e la sua quota per rivestire quel ruolo è stata di $ 300.000.

È stata nominata dalla rivista People tra le “50 persone più belle del mondo” per ben undici volte. Insieme ad Halle Berry, ha vinto il premio di la più bella in assoluto ben cinque volte negli anni 1991, 2000, 2005, 2010 e 2017. Nel 2011, invece è stata nominata una delle 100 donne più attraenti di tutti i tempi. Come avrete sicuramente già capito, la protagonista di oggi è la bellissima Julia Roberts.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> E’ una splendida conduttrice e tra le più amate in TV: la riconoscete?