Anche FIFA 21 si prepara ad approdare sulle nuove console next-gen. Svelate alcune immagini esclusive della grafica aggiornata

Ormai ci siamo: la next-gen delle console è finalmente realtà. Da ieri è disponibile in tutto il mondo la nuova Xbox nelle varianti Series X ed S, mentre per la PS5 – almeno in Italia – bisognerà aspettare fino al prossimo 19 novembre. Intanto, gli sviluppatori stanno mettendo a punto tutti i nuovi titoli, per farli performare al meglio con i nuovi hardware.

Molti videogiochi sono già usciti per PS4 e Xbox One, ma effettueranno la portabilità alle nuove console nelle prossime settimane. Tra questi, c’è anche FIFA 21. Il titolo di simulazione calcistica di EA Sports non sarà disponibile dal lancio di PS5 e Xbox Series X ed S, ma bisognerà attendere ancora qualche settimana. Intanto, sono state svelate le prime immagini in esclusiva della grafica aggiornata.

FIFA 21, le prime immagini su PS5 ed Xbox Series X e S

Da ormai qualche settimana, FIFA 21 è disponibile su PS4 e Xbox One. Il nuovo capitolo del simulatore calcistico targato EA Sports ha già ottenuto il solito successo, con milioni di videogiocatori che ogni giorno si sfidano per vincere il maggior numero di partite e costruire la squadra perfetta. A breve, il titolo verrà proposto anche su next-gen con le nuove PS5 e Xbox Series X ed S. Tra le novità da sfruttare coi nuovi hardware, ci saranno tempi di caricato ridotti, gameplay più fluido e, ovviamente, maggior attenzione a livello grafico.

Proprio per evidenziare quest’ultimo aspetto, Electronic Arts ha pubblicato sui propri canali social le prime immagini in esclusiva di FIFA 21 su next-gen. Nello specifico, è possibile vedere screenshot dei calciatori Trent Alexander-Arnold e Joao Felix, con dettagli grafici mai visti prima e che fanno capire meglio le potenzialità che le due nuove console hanno. L’esordio è fissato per il prossimo 4 dicembre 2020.

