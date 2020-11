Elezioni Usa, Trump al veleno: “Gente non accetterà voto truccato”

Non si arresta la discussione sulle Elezioni Usa, con Trump che ancora deve accettare la sconfitta: arriva un nuovo tweet che accende il web.

E’ oramai passata una settimana dalle elezioni in Usa, con il voto che ha portato Joe Biden ad essere il presidente eletto più votato della storia, notizia non presa bene da Donald Trump. Infatti il tycoon ha annunciato una battaglia elettorale per denunciare dei presunti brogli elettorali. Negli ultimi giorni, il tycoon è apparso più attivo del solito sui social e non riesce ad accettare la sconfitta.

Trump, infatti, afferma che i voti postali non sarebbero validi al fine delle elezioni. Così il tycoon ha deciso di congelare l’esito delle elezioni, che contando anche l’Arizona vedono Biden protagonista assoluto. Infatti il candidato democratico avrebbe conquistato 301 grandi elettori, contro i 214 di Donald Trump. Andiamo quindi a vedere il tweet del tycoon, che rilancia l’accusa di brogli elettorali.

Elezioni Usa, Trump afferma: “Gente non accetterà voto truccato”

People will not accept this Rigged Election! https://t.co/XQAOIt5ZwU — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020

L’esito delle elezioni Usa di certo non ha accontentato il tycoon, uscito sconfitto contro i 75 milioni di voti a favore del candidato democratico Joe Biden, il presidente eletto più votato di sempre. Così è iniziata la minaccia di Trump, pronto a portare i voti alla Corte Suprema. Infatti il tycoon su Twitter ha annunciato: “Il popolo non accetterà queste elezioni truccate“.

Il tweet di Trump, però, non è piaciuto a Twitter. Infatti il social network americano, ancora una volta, ha contrassegnato il post del presidente etichettandolo come “notizia priva di fondamento”. La disputa tra Twitter e Trump è oramai di lunga data, con il social che contrassegna la maggior parte delle fake news lanciate da Donald Trump. Inoltre il presidente eletto, Joe Biden, non accetta più gli attacchi del tycoon definendolo “imbarazzante“.

