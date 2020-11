Elezioni Usa, Le Pen: “Non riconosco la vittoria di Joe Biden”

Elezioni Usa, la presidente del Rassemblement National Marine Le Pen ha dichiarato che non riconosce la vittoria di Joe Biden

Continuano a far parecchio discutere le Elezioni Usa. Dopo alcuni giorni necessari per il conteggio dei voti, alla fine il candidato democratico Joe Biden si siederà alla Casa Bianca. O almeno, così dovrebbe essere. Ci sono infatti in corso una serie di polemiche lanciate da Donald Trump, che ha accusato voti falsi e seggi truccati.

A tal proposito, nel corso delle ultime ore diversi esponenti politici di tutto il mondo stanno dicendo la loro su quanto sta accadendo negli States. Solamente ieri, il leader della Lega Matteo Salvini aveva dichiarato di non essersi ancora congratulato col neo presidente: “E non lo farò fino a quando il tutto non sarà definitivo“. Anche in Francia, la presidente del Rassemblement National Marine Le Pen si è espressa a riguardo.

Elezioni Usa, Le Pen: “Non riconosco vittoria Biden”

Marine Le Pen, presidente del Rassemblement National, non riconosce la vittoria di Joe Biden nelle elezioni per la presidenza Usa. “Io per ora non riconosco assolutamente il candidato democratico come nuovo presidente degli Stati Uniti, e se ci sono dei ricorsi di questo tipo, deve essere la giustizia a decidere. Poi si potrà parlare di chi ha vinto alle urne” le sue parole riportate dall’Ansa.

A margine della cerimonia dell’11 novembre, la Le Pen ha poi continuato. “Sono tra quelle figure che non si sono ancora congratulate col futuro presidente degli Usa, e non lo farò ancora. La partita sarà chiusa quando termineranno i tempi supplementari” ha continuato: “Sono stupita da questa unanimità mediatica e politica nell’annunciare subito il risultato, anche se sono in corso indagini. Mi fido di quello che dirà la giustizia americana“.

