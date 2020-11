Diletta Leotta lo fa appena sveglia: fan in estasi – VIDEO

Diletta Leotta inizia di primo mattino a fan impazzire i suoi fan di Instagram: ecco cosa fa la giornalista. Il video

Diletta Leotta ha deciso di fan impazzire i suoi fan di Instagram a partire dal mattino. Nell’ultima storia pubblica, la giornalista ha postato un video mentre si esercita sull’ellittica a suon del remix di ‘Take on me’ degli Aka. A colpire sono, però, le curve sinuose che la Leotta sfoggia, complice anche l’abbigliamento formato da top succinto e leggings, e che fanno fatica a contenersi. Ormai è letteralmente una delle donne più amate d’Italia e lo dimostrano i 7.2 milioni di follower che la seguono su Instagram, oltre alle centinaia di migliaia di complimenti che le arrivano puntualmente sotto ai suoi post.

Diletta Leotta attaccata da Marika Fruscio: “Non è preparata sul calcio e non è giornalista”

Marika Fruscio, conduttrice di TopCalcio24, ha attaccato Diletta Leotta nel corso di un’intervista al sito SportPaper: “In primis lei non è una giornalista, lo vorrei sottolineare (nemmeno Marika Fruscio risulta iscritta all’ODG, ndr). E’ brava come presentatrice, ma si basa sulla bella presenza e la dialettica. Sul calcio non è preparata, preferisco Giorgia Rossi”. Non è, comunque, la prima volta che Diletta viene attaccata da colleghe e non per quanto raccolto in questo anni nel mondo della tv ed, appunto, del calcio.

