Covid, zona rossa e arancione: quali regioni cambiano colore oggi

Peggiora la situzione Covid in Italia, con cinque regioni che oggi cambiano Zona. Scopriamo dove ci saranno regole più restrittive.

La geografia dell’Italia è pronta a cambiare nuovamente nella giornata odierna, con il cambiamento da zona gialla a zona arancione o rossa in alcune regioni. Infatti, con il nuovo Dpcm, il Governo ha deciso di dividere l’Italia in tre differrenti zone a secondo della gravità del virus. Ricordiamo che quindi la penisola al momento è divisa in zona gialla, arancione e rossa.

Come annunciato con l’ultimo Dpcm, però, a secondo delle esigenze una zona può essere trasfosformata, come sta accaendo nelle ultime ore, con diverse regioni che stanno facendo il doppio salto, da zona gialla a zona rossa. Andiamo quindi a scoprire chi passerà a misure restrittive più severe e chi invece resterà tra zona gialla e zona arancione.

Covid, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria in Zona Arancione: Bolzano in Zona Rossa

Con la firma sull’ultima ordinanza, il ministro della salute Roberto Speranza ha deciso di passare Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria nella Zona Arancione. Cambia anche la provincia autonoma di Bolzano, che invece passa in Zona Rossa, ossia la Zona con misure restrittive più dure.

Sul sito del ministero si può leggere una nota che attesta la firma del Ministro Roberto Speranza sull’ultima ordinanza. Infatti sentiti i presidenti delle regioni interessanti, il ministro ha sottoscritto l’ordinanza che individua le regioni che passano dall’area gialla a quella arancione e rossa (rischio alto, livello 3 l’area arancione; rischio alto, livello 4 l’area rossa). Resta da sciogliere solamente il dubbio Campania, con il Ministro che nella giornata odierna sentirà nuovamente il governatore Vincenzo De Luca.

Ad oggi quindi l’Italia è divisa in:

Zona Rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano. In Zona Arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria.

Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria. Zona Gialla: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto.

