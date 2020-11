Chiesa, l’ex segretario di Giovanni Paolo II accusato di pedofilia

Trema di nuovo la chiesa di Papa Francesco. Un documentario polacco accusa l’ex segretario di Giovanni Paolo II di pedofilia.

Emergono dei nuovi dettagli sullo scandalo pedofilia che un po di tempo fa ha investito il cardinale Stanislaw Dziwisz, ex segretario di Giovanni Paolo II. Un documentario trasmesso dalla televisione gli ha lanciato una nuova accusa molto pesante. L’uomo avrebbe infatti insabbiato degli abusi sessuali di cui era a conoscenza per anni e ci sarebbe pure un dossier che potrebbe dimostrare che lo abbia fatto in cambio di soldi. Non si è naturalmente fatta attendere la replica del cardinale che ha chiesto una commissione che possa verificare e valutare la correttezza del suo operato. Tvn24, la tv polacca che ha realizzato il servizio, ha raccolto diverse testimonianze che sostengono che Dziwisz avesse dei legami molto importanti con i Legionari di Cristo. Una delle prime persone ad accusare è stato Janusz Wozniak, vittima per anni di abusi da parte di un sacerdote.

Leggi anche: Papa Francesco: “La Chiesa è forte ma il problema della corruzione è profondo”

Chiesa, scandalo pedofilia: l’accusa di una delle vittime

L’uomo racconta di aver denunciato più volte al cardinale nel 2012 le violenze che aveva subito senza però non aver mai ottenuto risposta da questi. Della questione si era però interessato anche Gniezno Wojciech Polak, delegato dell’Episcopato per la protezione dei minori, che aveva chiesto alla Santa di avviare delle procedure disciplinari contro chiunque avesse tentato di insabbiare questi abusi. Nel 2019 Papa Francesco aveva organizzato un summit interamente dedicato al tema della pedofilia nella Chiesa in cui aveva chiesto a tutti i preti di denunciare sempre qualunque caso di abuso sessuali o eventuali occultamenti. E sempre l’anno scorso la Chiesa Polacca aveva ammesso per la prima volta che negli ultimi trent’anni più di 400 uomini appartenenti al clero avevano abusato sessualmente di minori.

Leggi anche: Coronavirus, tensione a Roma: fedeli allontanati dalla chiesa dalla polizia