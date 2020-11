Caserta, spara alla moglie poi chiama i carabinieri: arrestato 34enne. La donna è deceduta in campagna dopo una violenta lite

Un tremendo fatto di cronaca si è verificato nelle ultime ore nei pressi di Caserta, per l’esattezza a San Felice a Cancello. Un uomo di 34 anni ha ucciso la propria moglie a colpi di pistola. Michele M., il nome dell’assassino, ha condotto la consorte, Maria T., in via Castello a Cancello Scalo, a bordo della propria Fiat Bravo. I due hanno iniziato a discutere animatamente fino a quando l’uomo ha esploso 4 colpi da fuoco in direzione della vittima. Dopo di che è risalito in auto e si è diretto verso casa, lasciando il corpo in aperta campagna. Una volta tornato nei pressi dell’abitazione, ha realizzato quanto fosse successo e ha deciso di allertare i carabinieri con una telefonata.

Le forze dell’ordine del nucleo operativo di Maddaloni, sono piombati subito nella casa del 34enne, dove hanno raccolto la sua confessione. Hanno rinvenuto la pistola utilizzata per l’omicidio e sono riusciti a capire la localizzazione del corpo della vittima. Michele M. è stato arrestato per omicidio e detenzione abusiva d’arma da fuoco, trasportato immediatamente in centrale. Maria T. è stata ritrovata in campagna accasciata al suolo, immersa in una pozza di sangue, deceduta da poco tempo. La salma è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale di Caserta per l’esame autoptico. La macchina utilizzata dall’assassino, una Fiat Bravo, è stata sequestrata.

