Il Milan rischia di perdere a parametro zero alcuni dei suoi giocatori migliori. I rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu restano due incognite.

La dirigenza rossonera si sta muovendo sul mercato in modo da poter riprendere la sessione acquisti da dove l’ha interrotta: alla ricerca di un centrale difensivo. Il Milan possiede giocatori buoni in quel ruolo, ma in un periodo segnato da infortuni e contagi, avere qualche opzione in più fa sempre bene.

I nomi sono sempre gli stessi. Il Milan punta a prendere uno di questi tre giocatori: Milenkovic, Lovato e Kabak. Tutti e tre rispecchiano la filosofia del club meneghino, sono giovani e futuribili e inoltre il loro prezzo è accessibile per le casse rossonere. Al momento il preferito è Kabak, ma Lovato ha lasciato una buona impressione ai dirigenti. Se non si dovesse arrivare a uno dei suddetti i rossoneri torneranno alla carica per Milenkovic.

Calciomercato Milan – dalla Spagna: futuro in bilico, pressing dell’Atletico Madrid

Oltre agli acquisti, il Milan deve stare attento a non lasciarsi sfuggire a parametro zero quelli che sono i suoi giocatori migliori: Gigio Donnarumma e Calhanoglu. Il contratto di entrambi decorre a giugno 2021 e da febbraio i due, in caso di mancato accordo per il rinnovo, potranno trattare e decidere la loro destinazione preferita.

Stando a quanto riportato da El Mundo Deportivo, Calhanoglu sembra essere finito nel mirino dei colchoneros. L’Atletico Madrid è un grande estimatore del turco e l’idea di poterlo avere a costo zero rende l’operazione ancora più intrigante.

