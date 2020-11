Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo verso l’addio: c’è l’annuncio che spaventa tutto il popolo di fede bianconera. Aggiornamenti importantissimi per quel che concerne il futuro del campione portoghese che potrebbe cambiare aria in estate.

Domenica ha messo a segno la rete del momentaneo vantaggio sul campo della Lazio ed è il vero e proprio trascinatore e leader incontrastato, ma Cristiano Ronaldo potrebbe salutare la Juventus in estate. Il campione portoghese si trova benissimo a Torino ed è legato alla ‘Vecchia Signora’ da un contratto fino al 30 giugno 2022, ma occhio alle sorprese. Il nome di CR7, infatti, continua ad essere accostato con una certa insistenza al Paris Saint-Germain e adesso da Parigi arrivano pessime notizie per la compagine bianconera. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in merito a questa importantissima vicenda.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo può andare via

Proprio nelle scorse ore il direttore sportivo del Psg, Leonardo, ha letteralmente spaventato i tifosi della Juve con queste dichiarazioni: “È normale che un giocatore come Ronaldo venga accostato alla nostra società che potrebbe permettersi l’acquisto di un giocatore così importante. Mi piace ricordare sempre una cosa: il calciomercato è una questione di opportunità, al di là della programmazione, e molto spesso accadono cose straordinarie“. Leonardo, dunque, non chiude assolutamente le porte all’acquisto del 35enne lusitano, ma ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi quando le trattative entreranno nel vivo. In ogni caso, il tecnico Pirlo e i tantissimi sostenitori della Juventus si augurano che l’ex Real Madrid possa vestire la casacca bianconera ancora a lungo.

