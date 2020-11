Una meravigliosa trovata, tramite WhatsApp per salvare la vita ai malati di Covid e provare a fare la propria parte

Sebbene WhatsApp nasconda delle insidie – e spesso anche molte scocciature – resta l’app di messagistica istantanea più utilizzata e quindi più efficace. Come ogni cosa, ci sono modi e modi per utilizzarlo, c’è chi lo utilizza per parlare con gli amici, per lavoro, con la famiglia che è lontana e chi, invece, lo usa con troppa ingenuità. Inciampare in pericoli, anche su WhatsApp è più semplice di quanto si pensa, nonostante esistano semplici trucchetti per evitarlo.

Essendo un’applicazione di messagistica istantanea è la maniera più comoda per far arrivare immediatamente una notizia, un messaggio, a qualcuno. Ad approfittare della situazione, in stato di emergenza, è la gente che vuole aiutare e comunicare con i malati di Covid, vicino ai quali non ci si può stare.

WhatsApp, la chat che salva la vita ai malati di Covid-19

In un momento di emergenza come quello di una pandemia, le persone adottano misure straordinarie e si inventano di tutto pur di vivere una parvenza di normalità. In questi giorni, è nata una nuova emergenza: mancano le bombole d’ossigeno, fondamentali per la respirazione dei malati di Covid-19. È una situazione che va risolta nel breve tempo possibile perché, appunto, senza non si possono assistere i malati con difficoltà respiratorie.

Grazie ad alcune persone è nato il gruppo Whatsapp “Volontari dell’ossigeno”. Il gruppo è composto da medici, farmacisti, studenti e mamme in contatto con la Caritas per aiutare i pazienti a trovare bombole d’ossigeno che possano essere utili. Ancora un gesto d’umanità con l’ausilio della tecnologia che ci sta tornando molto utile in questo periodo.