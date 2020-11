Wanda Nara da urlo: copre il lato A ma si vede comunque – FOTO

Wanda Nara spacca il web: nuovo scatto clamoroso postato su Instagram! Prova a coprire il lato A ma l’abbondanza non si trattiene…

Wanda Nara colpisce ancora, e questa volta lo fa in maniera ancor più roboante del solito. Superandosi quasi, verrebbe da dire. La sexy argentina, infatti, ha postato uno scatto estremamente spudorato e provocatorio, mandando totalmente il tilt il web tra fans e non solo.

Wanda Nara e il lato A: scatto bollente!

“Tutto ciò che resta è l’inverno”, è la didascalia tutta da decifrare della bionda argentina allo scatto bollente. Nello scatto si ritrae parzialmente nuda in bagno, senza né reggiseno né maglietta, probabilmente in procinto di fare un bagno caldo. Ma prima di rilassarsi ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi sostenitori: un’istantanea in cui si mantiene (a fatica, permettetecelo) il lato A che si vede comunque di profilo.

Una foto che ha fatto impazzire i social tra commenti e segnalazioni varie ad amici e colleghi, ma non sono mancate anche le critiche. Al netto dei tantissimi segnali di consenso, del resto, sono stati diversi anche i pareri negativi. “Ma non sta un po’ esagerando adesso?”, hanno evidenziato in molti considerando che, al di là di tutto, è pur sempre una mamma oltre che una donna tra l’altro anche sposata.

Nei giorni scorsi Wanda aveva attirato l’attenzione con altre pose seducenti e sfacciate, ma sempre vestita o in abbigliamento da palestra. Questa volta, invece, ha deciso di posare quasi senza veli. Molti altri, nel frattempo, si chiedono cosa dirà Mauro Icardi quando vedrà questa iniziativa sulla sua home di Instagram: “Siamo proprio sicuri che apprezzerà?”.

