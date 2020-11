Usa, Biden: “Difenderò l’Obamacare come difendo la mia famiglia”

Il nuovo presidente Usa Joe Biden ha affermato che farà di tutto per proteggere la riforma Obamacare contestata dai repubblicani.

La vice presidentessa degli Stati Uniti d’America Kamala Harris ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla riforma sanitaria americana mentre si trovava nel Delware, Spettava a lei infatti introdurre uno dei primi discorsi del neo-eletto Joe Biden alla presidenza Usa. L’argomento era il ricorso contro l’ObamaCare presentato dai repubblicani. La donna ha affermato che cancellare la riforma della sanità varata da Obama rappresenterebbe un grave danno per il paese e laddove questo ricorso fosse accolto, si tramuterebbe di fatto in un taglio netto dell’assistenza sanitaria per più di venti milioni di cittadini americani.

Usa, Biden: “Il rischio è cancellare copertura sanitaria per milioni di americani”

Dopo di che la Harris ha lasciato il palco al nuovo Presidente Usa Joe Biden che ha voluto anche lui ribadire che farà di tutto per proteggere la riforma sulla sanità simbolo della presidenza Obama. “La difenderò come difendo la mia famiglia” ha affermato. Per Biden “la sanità non è un tema di parte, ma i repubblicani l’hanno ideologizzato, col rischio di strappare la copertura sanitaria a milioni e milioni di americani”. Il nuovo Presidente Usa si è poi espresso sul rifiuto da parte di Donald Trump di accettare la legittimità della sua elezione affermando che tutto sommato non si tratta di un fatto che avrà delle conseguenze politiche, anche se in seguito ha definito imbarazzante la posizione assunta dal tycoon.

