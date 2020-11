Segnale 3G verso la dimissione, Vodafone ha pubblicato una lista delle città dove non sarà più supportato.

Il segnale 3G è ormai un ricordo del passato. Questo tipo di velocità di connessione, infatti, ha da poco compiuto il suo 16esimo compleanno, ricordando a tutti come la tecnologia cambi. Introdotto in Italia ufficialmente nel 2004 da Vodafone, fu una vera e propria rivoluzione. Stiamo parlando di un periodo, infatti, in cui la voglia di essere connessi e di andare a velocità maggiori rispetto a quelle che erano offerte dalla tecnologia dell’epoca era un’esigenza condivisa. E l’azienda dai colori rossi non perse tempo prima di installare ripetitori e stazioni per la diffusione di questo tipo di connessione e di segnale. Una tecnologia, però, che appare ormai ufficialmente superata e atavica.

Segnale 3G verso la dimissione, ecco la lista dei comuni che Vodafone abbandona

Parlare di 3G nel 2020 è un po’ come parlare di PS2. Certamente fu una grande rivoluzione e se siamo dove siamo è anche grazie a quel tipo di tecnologia, ma adesso il livello è parecchio più alto. Per gettarsi anima e corpo sul 4G, evitando salassi economici nell’inutile gestione di impianti ormai vecchi e poco usati, Vodafone ha comunicato a tutti i clienti un’imminente dimissione di questa tecnologia. Come si legge nel documento ufficiale con tutta la lista dei comuni che non avranno più copertura 3G entro, le operazioni dovrebbero essere concluse per il prossimo 31 gennaio 2021. Un abbandono che ai più nostalgici metterà tristezza, certamente, ma si parla comunque di un passo importante verso il supporto sempre più totale del 4G con spazio di manovra per eventuali investimenti nella tecnologia a 5G.

