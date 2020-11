Fabrizio Ferrandelli, consigliere comunale di Palermo, stava documentando lo stato in cui vivono gli animali del Circo Orfei quando è stato aggredito da due uomini.

È avvenuto tutto in diretta. Il consigliere comunale di Palermo, Fabrizio Ferrandelli nella mattinata del 10 novembre, stava documentando e denunciando lo stato in cui vivono gli animali del Circo Orfei. Come ha affermato egli stesso, in questi giorni ha ricevuto tantissime segnalazioni da associazioni ed enti animaliste della Sicilia.

Le associazioni avevano chiesto di verificare lo stato degli animali del Circo Orfei, il quale ha allestito le sue strutture in un terreno privato in viale dell’Olimpo a Palermo. Ferrandelli così si è recato sul posto per constatare inoltre se il Circo aveva in progetto eventuali spettacoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Vaccino anti Covid Pfizer, quando dovrebbe arrivare in Italia

Palermo, consigliere comunale denuncia il Circo Orfei: aggredito in diretta – VIDEO

Il consigliere comunale di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, si era recato la mattina del 10 novembre in viale dell’Olimpo per indagare e documentare le condizioni in cui vivevano gli animali del Circo Orfei.

La documentazione è avvenuta attraverso una diretta Facebook, nella quale Ferrandelli sottolinea il rapporto squilibrato tra uomo e animali, facendo notare anche le condizioni in cui erano costretti a vivere due esemplari di leoni.

Dopo pochi minuti, due uomini raggiungono il consigliere comunale e uno di questi lo ha spinto e preso a schiaffi. All’aggressione fisica ha fatto seguito quella verbale. Ferrandelli però ha sottolineato che “se questi uomini non avessero nulla da nascondere andrebbero orgogliosi e non andrebbero di certo ad aggredire le persone che documentano la realtà”.

Poi Ferrandelli conclude dicendo: “Chiederemo che Orlando faccia sentire la propria voce. Vogliamo che questi spettacoli non avvengano nella nostra città e che il comitato per i servizi pubblici vieti in osservanza al Dpcm che il circo Orfei possa aprire i battenti e dare uno spettacolo indecoroso alla città”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Elezioni Usa, Salvini: “Mi congratulerò con Biden dopo i risultati”