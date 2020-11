Nella foto in evidenza non era altro che una bambina, ma oggi è una bellissima conduttrice televisiva e la portavoce del body positivity.

Aveva solo quattro anni in quello scatto, eppure i tratti del suo viso sono rimasti sempre gli stessi. Uno sguardo dolce e pieno di sogni, quei sogni che da bambina ha chiuso in un cassetto e poi realizzato col passare degli anni.

Oggi, a distanza di tantissimi anni da quella foto, è diventata una bravissima conduttrice televisiva nonché una bellissima donna. Possiede uno spiccato senso dell’umorismo ed è la più amata dal pubblico.

Oggi è una famosa conduttrice e portavoce del body positivity: la riconoscete?

Nasce da padre italiano e madre spagnola il 24 novembre 1978. È cresciuta tra Barcellona e Follonica, e nel 1996 si trasferisce a Milano. Sin dall’età di 17 anni spicca per la sua bellezza e inizia a lavorare come indossatrice e modella.

Nel 1998 esordisce sul grande schermo conducendo il programma musicale Super in onda su Italia 1. Sempre sulla stessa emittente televisiva, conduce anche Super estate al fianco di Peppe Quintale.

Nel 2004 inizia a condurre Zelig al fianco di Claudio Bisio e continuerà a farlo fino all’edizione del 2010. Nel 2008 diventa mamma di Isal e, a causa dei chili accumulati in gravidanza e persi solo in parte, per più di 10 anni è stata vittima di commenti feroci.

Dopo aver sorbito tutto in silenzio, alla fine si è infine ribellata incoraggiamento le altre donne ad amare il proprio corpo e divenendo portavoce del body positivity. Come avrete sicuramente già capito, la protagonista di oggi è Vanessa Incontrada.

