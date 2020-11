NightWare, l’app per Apple Watch che limita gli incubi: come funziona

NightWare è la nuova app per Apple Watch che promette di limitare gli incubi da disturbo post traumatico: ecco i dettagli

Gli Apple Watch sono device sempre più utili ed utilizzati dai vari utenti in giro per il mondo. Con pochi semplici tocchi, gli orologi smart di Apple permettono di svolgere una miriade di operazioni diverse, sempre più utili e funzionali. Gli sviluppatori stanno creando app molto variegate tra di loro, che possono ricoprire ruoli utili anche per la salute.

Dopo l’approvazione da parte della Food and Drug Administration (Fda), a breve dovrebbe finalmente essere disponibile NightWare. Si tratta di un’app che promette di limitare gli incubi notturni da disturbo post traumatico. Come precisato dall’ente governativo statunitense: “Potrà essere utilizzata esclusivamente da adulti sopra i 22 anni, e previa sottoscrizione da parte di un medico“.

In che modo NightWare limiterà gli incubi

Dopo l’approvazione da parte della Fda, a breve sarà disponibile per Apple Watch NightWare. Si tratta di un software che ha il compito di ridurre al limite gli incubi notturni, sfruttando le varie componenti dello smartwatch targato Apple. Tramite i suoi sensori, infatti, l’app monitora i movimenti del corpo e la frequenza cardiaca durante il sonno. Con un algoritmo, poi, il software crea un profilo base di ogni utente, per registrare eventuali variazioni.

Se la frequenza cardiaca e il movimento del corpo non corrispondono al profilo, probabilmente la persona sta avendo un incubo. A questo punto, dall’Apple Watch partiranno una serie di micro vibrazioni che faranno svegliare il paziente. Come specificato dalla Fda, comunque, si tratta di un software utilizzabile solo con un presidio medico, in quanto potrebbe alterare il normale sonno di una persona.

