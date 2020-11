Morto Ken Spears, uno dei creatori di Scooby Doo: aveva 82 anni. Nel giro di pochi mesi sono scomparsi entrambi i disegnatori dello storico cartone animato

Chi non ha visto almeno una puntata di Scooby Doo? Uno dei cartoni animati più longevi di sempre ha riscosso nel corso dei decenni tantissimo successo con i più piccoli, diventando una vera e propria icona. Purtroppo nel giro di tre mesi sono scomparsi entrambi i creatori e disegnatori. Dopo la morte di Joe Ruby ad agosto, anche il suo storico collega Ken Spears è venuto a mancare nella giornata di venerdì. Da quanto si apprende dal The Hollywood Reporter il decesso è dovuto alle complicazioni legate ad una lunga malattia. Spears aveva 82 anni.

“Ken sarà ricordato per sempre per la sua intelligenza, la sua narrazione, la sua lealtà alla famiglia e la sua forte etica del lavoro“, ha sottolineato il figlio Kevin in una dichiarazione ai media.

In una dichiarazione a Usa Today lunedì, Sam Register, presidente di Warner Bros. Animation e Blue Ribbon Content, ha definito Spears “un vero innovatore nel settore”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morto Andrea Merloni, l’ex presidente Indesit trovato esanime in casa

Morto Ken Spears, uno dei creatori di Scooby Doo: aveva 82 anni ed era malato da tempo

La serie animata “Scooby-Doo” è iniziata nel 1969 e comprendeva cinque adorabili personaggi (Velma, Fred, Daphne, Shaggy e il cane di Shaggy, Scooby-Doo), che giravano nel loro grande furgone blu e verde, la Mystery Machine, in pieno clima Hippy.

L’ account Instagram ufficiale di “Scooby-Doo” ha condiviso un tributo al grande disegnatore. Una bellissima foto della banda con sotto le parole “Ken Spears 1938-2020“.

“Grazie per aver co-creato una serie animata classica che continua ad avere un impatto sulle generazioni di più e meno giovani“, si legge nella didascalia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morto Francesco Samengo, presidente di Unicef Italia