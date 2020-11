Meteo, tempo stabile e clima mite: nebbie sulle pianure del Nord

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, martedì 10 novembre, parlano di tempo prevalentemente soleggiato ma attenzione alle nebbie sulle pianure del Nord

La giornata di oggi, martedì 10 novembre, sarà caratterizzata ancora dal persistere dell’alta pressione. Questo favorirà la prevalenza di tempo soleggiato con assenza di piogge su gran parte del paese. La stabilità, però, vedrà anche formarsi un cumulo di nebbie sulle grandi pianure del Nord, sulle coste adriatiche e nelle zone interne del Centro. Tra giovedì e venerdì è molto probabile che una perturbazione debole si insinui sulla penisola portando nuove piogge al Nord e sui versanti tirrenici.

Per oggi è prevista un’alternanza di sole e nuvole su Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Sardegna e Puglia. Sul resto d’Italia il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Le temperature restano al di sopra della norma con massime fino a 22 gradi.

Domani qualche lieve pioggia colpirà le regioni del Nordovest e la Sardegna. Molte le nebbie che insisteranno fino al pomeriggio su Pianura Padana e le valli del Centro.

Aosta 6/14

Torino 7/14

Milano 8/14

Trento 6/17

Bolzano 2/15

Venezia 8/15

Trieste 9/17

Genova 15/18

Bologna 9/14

Firenze 10/19

Ancona 11/17

Perugia 7/17

Roma 10/20

L’Aquila 6/18

Pescara 12/19

Campobasso 7/17

Napoli 12/21

Bari 13/19

Potenza 6/15

Catanzaro 10/18

Palermo 14/21

Cagliari 17/21

✅Il bollettino di criticità e allerta per domani, #10novembre, è VERDE per rischio idraulico, rischio idrogeologico e rischio temporali (ma ricorda che non è possibile escludere fenomeni localizzati!)

ℹ️ Il colore Verde indica assenza di fenomeni previsti e prevedibili pic.twitter.com/cwIHZs5ySr

— Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) November 9, 2020