Imperia, si lamenta con il cameriere e lui risponde con una testata

In un ristorante di Imperia, un uomo si è lamentato con il cameriere per il servizio e il cibo e ha ricevuto in cambio una testata.

Di sicuro, quando ha deciso di recarsi a mangiare in un ristorante orientale, non aveva messo in conto la possibilità di finire la sua giornata ricoverato in un ospedale. È accaduto infatti che a Camporosso, un comune che si trova in provincia di Imperia, nel primo pomeriggio una persona si sia recata a pranzo in un locale del posto. Sulla vicenda in realtà non ci sono ancora molti dettagli ma sembra che a un certo punto l’uomo abbia iniziato a lamentarsi con il cameriere sia per un servizio ai tavoli che a suo parere lasciava a desiderare sia per la qualità del cibo. Fin qui nulla di fuori dall’ordinario, se non fosse che il cameriere ha deciso che non era il caso di rispondere a parole alle lamentele del suo cliente.

Imperia, si lamenta con il cameriere ma la sua reazione è inaspettata

Il problema è che la reazione del cameriere è semplicemente andata oltre ogni aspettativa. Questo infatti, dopo aver ascoltato le lamentele del cliente, ha deciso di rifilargli una testata in pieno petto. Sul posto si sono dovuti recare gli operatori sanitari e l’equipaggio di Ponente Emergenza che hanno trasportato la vittima di questa aggressione in ospedale. In seguito il cameriere è stato fermato e identificato dai militari dell’Arma. Adesso l’uomo rischia una denuncia per lesioni. Gli inquirenti hanno però fatto emergere un particolare che potrebbe gettare luce sui motivi che lo hanno spinto a questo gesto. Sembra infatti che i due uomini si conoscessero.

