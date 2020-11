Elezioni Usa, il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato la vittoria di Joe Biden arrivata pochi giorni fa

È stato uno dei temi più caldi della settimana appena passata: le Elezioni Usa 2020. Dopo diversi giorni di conteggio dei voti, con relative polemiche da parte del presidente uscente Donald Trump, alla fine ha vinto Joe Biden. Il candidato democratico ha ottenuto il consenso popolare, e sta già lavorando in vista del suo insediamento alla Casa Bianca di fine gennaio.

In Italia, uno dei più grandi sostenitori di Donald Trump è il leader della Lega Matteo Salvini, che si è più volte esposto in favore del repubblicano. A pochi giorni dal risultato delle elezioni, l’ex ministro ha commentato i risultati in conferenza stampa al Senato. Ecco le sue parole riportate dall’Ansa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, Zaia: “Lockdown totale dal 15 novembre? Non lo escludo”

Elezioni Usa, Salvini: “Mi congratulerò con Biden dopo i risultati”

Da ormai qualche giorno, Joe Biden è il nuovo presidente degli Usa. Le Elezioni si sono concluse con il successo del candidato democratico, nonostante le numerose polemiche da parte di Donald Trump. Intervenuto in conferenza stampa al Senato, Matteo Salvini – e grande sostenitore del repubblicano – ha commentato i risultati. “Mi congratulerò con Biden una volta usciti i risultati effettivi delle elezioni. Al momento, c’è una discussione aperta non in uno ma in diversi stati. Ovviamente farò le mie congratulazioni quando il risultato sarà definitivo” le sue parole.

Come riportato dall’Ansa, il leader della Lega ha tenuto a specificare che chiunque salirà al potere avrà il suo appoggio: “I nostri rapporti resteranno ottimi, chiunque sarà il vincitore definitivo. Il presidente però non viene decretato dai giornali, perciò aspettiamo“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, Zampa: “Natale solo con parenti stretti, pronte delle regole”