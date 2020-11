Elettra Lamborghini esagera col marito: la mano finisce lì – VIDEO

Elettra Lamborghini esagera col marito: la mano finisce lì. La storia su Instagram manda in visibilio i fan che si scatenano con i commenti

Elettra Lamborghini e Afrojack si sono scambiati la solenne promessa lo scorso 27 settembre a Villa Balbiano, sul lago di Como. Una cerimonia da mille e una notte tra la bellissima cantante ereditiera e il disc jockey olandese, all’anagrafe Nick van de Wall. I due lavorano nello stesso ambiente e sono molto affiatati. La bella Elettra in questo periodo è una delle protagoniste della nuova edizione di The Voice of Italy e non dimentica mai la sua passione per i social. Dopo aver ottenuto un grande successo all’estero, soprattutto nel resto d’Europa, ora sta riscuotendo un grande successo anche in Italia. La sua partecipazione a Sanremo 2020 l’ha portata ancor più sotto le luci della ribalta, facendola conoscere anche per le sue abilità canore. Dal punto di vista fisico, la specialista del Twerking, non ha mai nascosto le doti naturali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Melania Trump cambia tutto: lascia la Casa Bianca e il marito

Elettra Lamborghini esagera col marito: la mano finisce sul seno

Afrojack ed Elettra Lamborghini sono comodamente sdraiati sul divano durante la sua ultima diretta Instagram. Il marito la abbraccia calorosamente mettendo la mano proprio sul prorompente seno della cantante. Nel frattempo lei risponde ad alcune domande che le vengono poste probabilmente dai numerosissimi fan. Sottolinea in un passaggio come abbia perso circa 10 kg negli ultimi sei mesi, tornata in perfetta forma proprio per il suo splendido matrimonio di settembre.

A quanto pare la coppia procede a gonfie vele e tra una risata e l’altra Elettra inquadra anche alcuni particolari fisici dell’immenso compagno. Il musicista olandese, di origini del Suriname, è alto più di 2 metri, e pesa oltre 100 kg. Un gigante vicino al piccola bolognese (1,65m).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Belen Rodriguez lo fa davanti a tutti e scoppia la polemica – VIDEO