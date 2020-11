Covid-19 Bari, chiusa un’intera scuola per positività

Un’intera scuola di Bari è stata chiusa a causa della positività di un alunno al Covid-19, dopo la decisione del Tar

Poche settimane fa, il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano ha ordinato la chiusura delle scuole per ogni ordine e grado. La stessa misura era stata adottata in precedenza dal governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca che ha sortito abbastanza clamore dalla sua popolazione.

Soltanto pochi giorni fa è arriva la decisione del Tar della Puglia che ha accolto la proposta della città di Bari: riaprire le scuole in presenza. Diversamente per Lecce, dove i ragazzi di ogni ordine e grado proseguono le loro lezioni online con la didattica a distanza.

Covid-19, chiusa un’intera scuola di Bari

Ieri la riapertura delle scuole, oggi un intero istituto è stato chiuso agli studenti a causa di un caso di positività di Covid-19. La scuola in questione è la primaria Papa Giovanni XXIII di Valenzano, un comune di poco meno di 20 mila abitanti in provincia di Bari. Il sindaco della città ha disposto la chiusura dell’intero edifico ed ha detto: “Nonostante non sia mio compito decidere per l’apertura o la chiusura delle scuole, ho preso la decisione che mi è sembrata più giusta”.

Giampaolo Romanazzi, sindaco della città di Valenzano, ha saputo immediatamente della positività al sierologico di un bambino di quella scuola ed ha adottato le giuste misure di precauzione. Dopo un giorno dalla riapertura, dunque, anche alcuni dipendenti sono stati posti in isolamento fiduciario in attesa di poter effettuare il tampone. L’intera scuola è stata chiusa, ma l’intera classe è attualmente in isolamento fiduciario per effettuare il tampone e ricevere notizie dall’ASL.