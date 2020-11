Calciomercato Milan, addio in attacco a fine stagione: piace in Spagna

L’attaccante, che al Milan non riesce a trovare più spazio, è pronto a dire addio nella finestra di calciomercato estiva

Il Milan, se vuole continuare il bel lavoro in campionato ed in Europa, sa di aver bisogno di un rinforzo in attacco ed uno in difesa. Allo stesso tempo, però, c’è qualche calciatore che già scalza per partire in quanto non trova spazio.

Si tratta di Samu Castillejo, il quale si vede chiuso da Saelemaekers e Brahim Diaz. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e potrebbe partire a parametro zero. Il Milan, dal canto suo, non dovrebbe fare più di tanto resistenza. Secondo quanto riferito da Fichajes.net, il calciatore piace in patria ad Atletico Madrid e Siviglia, entrambe pronte a cogliere l’occasione.

Calciomercato Milan, in difesa piace ancora Milenkovic

Il Milan, in vista di gennaio, sta pensando di acquistare un centrale. Più di tutti piace Nikola Milenkovic della Fiorentina, il quale però costa tra i 35 ed i 40 milioni di euro. A far la differenza in questo caso potrebbe essere la volontà del calciatore.

Le alternative sul taccuino di Maldini non mancano comunque. Si tratta di Ozan Kabak dello Schalke 04, Simakan dello Strasburgo, Tomiyasu del Bologna e Ajer del Celtic.

Il primo, valutato 15 milioni di euro, vive un momento tribolato visto che la squadra è in difficoltà di risultati e versa anche in pessime condizioni economiche. Al momento resta il profilo più facilmente raggiungibile.

Il francese ed il giapponese sono stati resi incedibili dai propri club, solo offerta superiori ai 25 milioni di euro potrebbero far vacillare le dirigenze.

Kristoffer Ajer è un altro calciatore che stuzzica particolarmente, ma il Celtic avrebbe chiesto 30 milioni di euro. La fiducia è che si possa chiudere anche a 20 milioni più bonus per un massimo di 25 totali.

