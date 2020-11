Apple ha appena presentato i nuovi MacBook. Parliamo dell’ultimo ritrovato tecnologico per la casa di Cupertino.

Apple ha alla fine finalmente tenuto l’evento One More Thing, stupendo tutti con degli annunci incredibili che riguardano la prossima generazione di computer con la mela. Parliamo quindi ovviamente dei MacBook, i dispositivi amatissimi per coloro che amano lavorare con il computer e vogliono utilizzare l’ecosistema che è stato creato da Apple per lavorare al meglio. In particolare sono tre i modelli che sono stati ufficializzati dalla casa con la mela, per ogni tipo di esigenza e con caratteristiche davvero parecchio diverse tra di loro. E anche il prezzo, pur essendo sempre alto, varia, con una differenza tra due modelli nettissima essendo uno costoso la metà di un altro. Ecco le caratteristiche di MacBook Air, Pro e Mini di Apple.

LEGGI ANCHE —> Segnale 3G verso la dimissione, ecco la lista dei comuni che Vodafone abbandona

Apple, MacBook Air, Mini e Pro presentati: le caratteristiche

Il MacBook Air . Apple afferma che il loro dispositivo base possa raggiungere una potenza di oltre 3 volte superiore rispetto al precedente MacBook Air. Parliamo quindi di una potenza veramente importante, che però non dovrebbe prosciugare la batteria, la cui durata si attesterebbe sulle 15 ore. Il prezzo parte dalla cirfra di 1159 euro .

. Apple afferma che il loro dispositivo base possa raggiungere una potenza di oltre 3 volte superiore rispetto al precedente MacBook Air. Parliamo quindi di una potenza veramente importante, che però non dovrebbe prosciugare la batteria, la cui durata si attesterebbe sulle 15 ore. Il prezzo parte dalla cirfra di . Il MacBook Mini . Una versione veramente molto piccola del dispositivo di Apple, che sacrifica tastiera e schermo. Soltanto un piccolo cubo con tutte le componenti necessarie per l’elaborazione dei dati e le porte necessari per la connessione con altri dispositivi e periferiche esterne. Il prezzo parte da 819 euro .

. Una versione veramente molto piccola del dispositivo di Apple, che sacrifica tastiera e schermo. Soltanto un piccolo cubo con tutte le componenti necessarie per l’elaborazione dei dati e le porte necessari per la connessione con altri dispositivi e periferiche esterne. Il prezzo parte da . Il MacBook Pro. Potenza vera e bruta di Apple, che con questo dispositivo mostra i muscoli e di cosa è capace quando vuole fare male alla concorrenza. Si parla di un dispositivo che ha tutti i crismi del top di gamma, con una potenza che dovrebbe essere di quasi 3 volte superiore rispetto al MacBook Pro della scorsa stagione. Il prezzo di partenza è 1479 euro.

LEGGI ANCHE —> Huawei sta vendendo Honor al governo di Shenzen, i dettagli