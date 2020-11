Torino, tragedia familiare: spara alla moglie e ai due figli poi si uccide

Tragedia a Torino dove un uomo di 40 anni ha ucciso prima la moglie ed i due figli e poi si è tolto la vita. Sopravvissuta solo la sorellina.

Una vera e propria tragedia familiare ha colpito Torino. Infatti nella mattina un uomo di 40 anni ha ucciso la moglie ed i due gemelli nella sua villa di Carignano, nel torinese. Una mattinata tragica, con l’uomo che intorno alle 5:30 del mattino ha sparato a moglie, figli e cane, uccidendosi poi con un colpo di pistola alla testa.

La moglie è morta sul colpo, mentre invece i due gemelli sono stati trasportati d’urgenza dal 118 al Regina Margherita di Torino. Purtroppo arrivati in ospedale, uno dei due gemellini ha perso la vita. Mentre invece la sorellina è ancora viva ma in gravissime condizioni. A dare l’allarme ai Carabinieri sono stati i vicini dell’uomo, che uditi gli spari hanno deciso di chiamare il 112.

Le forze dell’ordine sono entrati nell’abitazione sfondando la porta. Al loro ingresso la donna era già morta, mentre l’uomo ha perso la vita poco dopo, nonostante l’arrivo dei soccoritori dell’ambulanza. Sul posto i carabinieri stanno facendo le indagini del caso, con l’arma che era posseduta dall’uomo legalmente.

Tragedia a Torino, morto uno dei gemelli – ULTIMA ORA

Secondo il report dei Carabinieri, pochi minuti fa ha perso la vita anche uno dei due gemelli. Infatti, trasportata d’urgenza in ospedale al Regina Margherita, anche il piccolo bimbo non ce l’ha fatta. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo durante il trasporto in ospedale.

Ma giunto al nosocomio, gli infermieri hanno potuto decretare solamente la morte del piccolo bimbo, vittima della furia omicida del padre. Al momento i Carabinieri, al di fuori dell’abitazione, stanno indagando sul motivo che ha scatenato il raptus dell’uomo.

