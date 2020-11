Scoperta l’identità di Geco, il writer più ricercato d’Europa

Geco era il writer più ricercato d’Europa. Considerato una leggenda del writing, la Polizia lo ha ha rintracciato in un appartamento a Roma.

Il suo nome è Geco ed era fino a qualche giorno fa il ghostwriter più ricercato dalle forze dell’ordine di tutta Europa. Per anni infatti, è riuscito a disegnare i suoi graffiti in moltissime città del vecchio continente, tra cui ad esempio Genova o Lisbona. Lo ha fatto in luoghi e ad altezze quasi impossibili da raggiungere, stregando milioni di persone che continuano ancora adesso a chiedersi come ci sia riuscito. Geco ha conquistato tantissimi fan che lo considerano una vera e propria leggenda del writing. La polizia lo ha trovato in un appartamento a Roma che è stato posto sotto sequestro insieme al suo computer e ad altri dispositivi elettronici. L’accusa è quella di aver compiuto atti vandalici in luoghi pubblici e potrebbe costargli una sanzione di diversi milioni di euro. geco si chiama Lorenzo Perris ed è un ragazzo di 28 anni.

Leggi anche: Treviso, ordigno esplode davanti a un supermercato

Milano, imprenditore accusato di violenza sessuale

È stato confermato il carcere per Antonio Genovese. La Procura infatti ritiene che esista il pericolo di fuga e dunque non ha autorizzato il rilascio dell’imprenditore. Genovese, famoso per essere stato il fondatore di facile.it, è accusato di aver drogato e stuprato una ragazza di 18 anni durante una festa che si è tenuta nella sua residenza il 10 Ottobre. Accuse molto pesanti che vengono oltretutto aggravate da alcuni ricostruzioni fatte dagli inquirenti in un’indagine che è scattata quando la giovane si è recato in ospedale per accertare la violenza subita. Sembra infatti che l’imprenditore abbia trovato nella sua guardia del corpo un complice di questo efferato crimine, che stazionava davanti alla stanza in cui era insieme alla giovane, per assicurarsi che nessuno li disturbasse.

Leggi anche: Torino, tragedia familiare: spara alla moglie e ai due figli poi si uccide