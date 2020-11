Roma, uomo ucciso da un’auto in strada: caccia al pirata. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ma non c’è stato nulla da fare per la vittima

Una tragedia si è consumata intorno alle 18.30 di questo pomeriggio, 9 novembre, a Ostia, quartiere balneare di Roma. Un uomo è deceduto dopo essere stato investito da un’automobile in strada. Il responsabile non si è fermato e si è allontanato a tutta velocità. La polizia è immediatamente intervenuta sul posto assieme ai sanitari del 118. Gli operatori medici hanno provato a rianimare la vittima per almeno mezz’ora ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’uomo non aveva con sè dei documenti di riconoscimento e per questo deve essere ancora identificato. La indagini hanno invece fatto risalire al mezzo incriminato che è stato ritrovato parcheggiato in una strada poco distante dal luogo dell’incidente fatale.

Roma, uomo ucciso da un’auto in strada: la polizia è alla ricerca del responsabile

L’incidente si è verificato a pochi metri di distanza dalla chiesa di Regina Pacis e dalla sede del X Municipio di Roma, tra Corso Regina Maria Pia e via Angelo Celli a Ostia.

L’auto incriminata è una BMW X6 di colore grigio, ritrovata dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale con il Gruppo X Mare, era stata abbandonata poco distante, a via Tagaste per l’esattezza. Il pirata della strada ha commesso un’emissione di soccorso, fuggendo a tutta velocità dopo l’impatto.

Ora le forze dell’ordine sono alla ricerca dell’assassino che secondo i primi riscontri sarebbe un cittadino non residente nella Capitale. La vettura non risulterebbe rubata, ma regolarmente intestata.

