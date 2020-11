Un oggetto misterioso che sembra uno smartphone è stato ritrovato in una tomba antica. Ecco che cos’è.

La storia viene riscritta di anno in anno. Il passato che conosci oggi non sarà lo stesso che si conoscerà tra cento anni, quando ulteriori studi e un passo avanti nella tecnologia potrà aiutare a creare una linea del tempo sempre più articolata e precisa. Il ritrovamento che però è stato fatto in tomba della Russia è davvero particolare e ha spinto più di una persona a riflettere su quello che è la storia come noi la conosciamo. Qualche momento di tensione e di confusione che, come riportato dal DailyMail, ha contraddistinto anche gli stessi ricercatori. E’ possibile che in una tomba di oltre 2mila anni fa ci sia un vecchio e primitivo smartphone? La risposta è stata data e ovviamente è negativa.

LEGGI ANCHE –> Israele, rapine due banche minacciando i dipendenti con un avocado

Oggetto misterioso in una tomba antica, sembra uno smartphone

Non è di certo possibile pensare di trovare uno smartphone in una tomba antica. Eppure sono migliaia le persone che online stanno condividendo le immagini di un ritrovamento molto particolare da parte di un gruppo di ricercatori, che hanno esplorato un’antica tomba nel cuore della Russia. I ricercatori hanno trovato nel corredo funebre anche uno strano oggetto rettangolare e schiacciato. A prima vista sembra proprio uno smartphone, di alta fascia tra l’altro, essendo letteralmente incastonato da pietre preziosi e minerali ricercati. Nessuno smartphone ante litteram, soltanto un oggetto di abbellimento, un accessorio sfarzoso di oltre 2mila anni.

LEGGI ANCHE –> Entra in un bar per rubare ma si addormenta dopo aver mangiato una torta