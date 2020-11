Melania Trump cambia tutto: lascia la Casa Bianca e il marito

Melania Trump cambia tutto: la Casa Bianca potrebbe non essere l’unica cosa che lascia, crescono le voci di divorzio dal marito

Sicuramente sembrerà poco elegante, se mai dovesse succedere, ma forse anche fisiologico perché sembra che Melainia Trump sia in vista di cambiamenti profondi. Di sicuro dovrà lasciare l’appartamento alla Casa Bianca che sta ancora occupando fino all’insediamento di Joe Biden e della moglie Jill, Ma a riaschiare grosso è anche Donald Trump.

Solo voci, al momento incontrollate ma non smentite da nessuno a cominciare dalla diretta interessata. Voci da palazzo sostengono che Melania sia una delle più convinte nel voler convincere il marito a riconoscere pubblicamente di avere perso, lasciando con dignità e senza polemiche.

Ma intanto avrebbe cominciato a preparare le valigie e non solo come pro forma. In teoria dovrebbe ritrovare il suo appartamento alla Trump Tower di New York. In pratica nessuno lo sa, perché dopo 16 anni potrebbe mettere fine al suo matrimonio con The Donald.

Melania Trump ha pronte le carte, l’insofferenza per la famiglia del marito è alta



Melania Trump avrebbe già pronte le carte del divorzio, da tempo per questo avrebbe anche già contattato i suoi avvocati per cercare una soluzione. Sembra infatti che prima di trasferirsi alla Casa Bianca da New York, Melania avesse già discusso e poi firmato un accordo post matrimoniale per garantire il futuro del figlio Barron. Non voleva che fosse tagliato fuori dall’eredità in caso di separazione e l’ha spuntata.

Ora si tratta soltanto di capire se l’ex modella slovena farà veramente valere quelle carte oppure continuerà a stare al fianco del marito anche adesso che ha perso parte del suo potere. Pubblicamente ha sempre sostenuto di esswere dalla parte del marito, di avere una solida relazione con Donald.

Però non è mistero che alla Casa Bianca, come a New York, dormano in camere separate. E certe sue espressioni, certe insofferenze anche prima della campagna elettorale non sono opassare inosservate. Come quella volta in cui Trump chiede a Melania di sorridere e la sue espressione diventa virale.

In più ci sono i rapporti non proprio idilliaci con buona parte della famiglia del marito. per dovere di facciata ha cercato di mostrarsi semprevicina anche agli altro figli del marito, a cominciare da Ivanka che da sempre è la sua preferita. Ma tra le due donne la rivalità è notevole e la sconfitta nelel Presidenziali non ha fatto altro che aumentare la frattura.