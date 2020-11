Just Eat Italia ha annunciato che, a partire dal 2021, i propri rider saranno assunti con un contratto di lavoro dipendente: avranno paga oraria e dovute tutele

I rider di Just Eat, a partire dal 2021, verranno assunti in Italia con un contratto di lavoro dipendenti e ne conseguirà una paga oraria e le dovute tutele. Addio quindi ai compensi in percentuale alle consegne effettuate. Il country manager Daniele Contini ha spiegato: “Pensiamo sia un valore aggiunto avere rider che consegnino con noi come dipendenti e, soprattutto, completamente tutelati del punto di vista contrattuale”.

Just Eat fornirà mezzi ed attrezzatura propri ai rider

Così come accaduto altrove, l’azienda anche nel nostro paese introdurrà il modello scoober che inquadra i rider come dipendenti. Questo, come già accennato, consente loro di avere maggiori vantaggi e tutele pur conservando flessibilità e possibilità di operare in base alle proprie esigenze. La paga sarà oraria e non vincolata al numero di consegne, ma queste ultime varranno come bonus extra.

In città più piccole, i rider potranno effettuare le consegne con i propri mezzi mentre la fornitura dei dispositivi di sicurezza, indumenti brandizzata e lo zaino, saranno forniti da Just Eat. Nelle città maggiori come Roma, Milano e Napoli, verranno introdotti degli hub a copertura del centro. Lì sarò possibile ritirare ed utilizzare mezzi eco sostenibili come scooter elettrici ed e-bike per il proprio turno di lavoro, oltre a casco, giacca e zaino.

