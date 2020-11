Jessica Mazzoli, la confessione su Morgan: “Gli mandavo foto sconce per salvare gli alimenti”. L’ex compagna del cantante ha raccontato particolari sul passato

Morgan non sta attraversando un gran momento. Prima i problemi economici con lo sfratto dal proprio appartamento nell’estate dello scorso anno, poi i nuovi problemi con la droga. Il cantante aveva lanciato qualche mese fa un appello nei confronti di cari e amici per essere aiutato in un momento di grande difficoltà. Un ritorno a vecchie dipendenze in un periodo di grande sofferenza, legata anche al contesto attuale e alla mancanza di lavoro. Ora però esce fuori un altro particolare che riguarda una sua ex compagna storica, Jessica Mazzoli. L’artista sarda, classe ’91, ha raccontato in un’intervista al settimanale “Nuovo” le assurde richieste ricevute dall’ex fidanzato. I due hanno avuto iniziato una relazione nel 2010, quando lei era una delle concorrenti di X-Factor e lui uno dei giudici. Dopo aver avuto una figlia, Lara, è arrivata però la rottura definitiva, nel 2013.

Jessica Mazzoli, la confessione su Morgan: “Voleva vedere il mio seno”

La Mazzoli ha raccontato le assurde richieste di Morgan nell’ultimo periodo. “Da quando ho rifatto il seno mi chiedeva sempre di mandargli delle foto a petto nudo. Alla fine ho ceduto perché se non lo avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento. So di poter essere fraintesa e criticata ma l’ho fatto solo per mia figlia“.

La storia era già balzata in primo piano su Instagram quando il rapper Diablo, attuale compagno di Jessica, aveva accusato Morgan di farle “richieste inappropriate” e di mandare “messaggi di m…“.

Purtroppo come confermato dalla cantante alla rivista “Nuovo“, questa abitudine delle foto affonda le radici nel passato.

“Mi mandava foto delle sue parti intime e voleva che io ricambiassi – racconta -. Stavolta però ho ceduto“. Ora però la Mazzoli ha intenzione di cambiare registro e chiedere l’affidamento della bambina: “E’ una situazione insostenibile. Per ogni cosa serva a Lara devo passare per la sua firma. Voglio tagliare i ponti con lui, questa situazione deve finire“.

