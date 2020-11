GF Vip, Stefano Bettarini squalificato dal gioco: il motivo

GF Vip, Stefano Bettarini squalificato dal gioco: l’ex calciatore e marito di Simona Ventura era entrato nella casa da appena 72 ore

Stefano Bettarini non era tra gli iniziali concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. L’ex calciatore della Sampdoria e del Venezia, tra gli altri, è entrato nella dimora di Cinecittà solamente venerdì. Il suo ingresso ritardato è stato dovuto alla positività al Covid di Selvaggia Roma, ma non appena messo piede nel gioco ha deciso di recuperare il tempo perduto, si fa per dire. Proprio ieri sera, ha pronunciato una bestemmia davanti alle telecamere. Immediatamente, come avvenuto in passato per Denis Dosio, la sua presenza è stata messa sub iudice. Poco fa è arrivata la sentenza definitiva: Stefano Bettarini è squalificato da questa edizione del GF Vip.

GF Vip, Stefano Bettarini squalificato dal gioco: ha bestemmiato in diretta

Visualizza questo post su Instagram Stefano Bettarini è ufficialmente squalificato dal gioco! #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 9 Nov 2020 alle ore 1:03 PST

Nello specifico l’ex marito di Simona Ventura, già concorrente del GF Vip in passato, è caduto sulla classica buccia di banana. In una conversazione con altri inquilini della casa, ha pronunciato un’esclamazione molto toscana: “P….Madò”. Subito l’episodio è stato stigmatizzato sui social dagli attenti seguaci del programma. Dopo un giorno di analisi, i giudici del programma hanno deciso di estrometterlo, ad appena tre giorni dal suo ingresso. Su Twitter intanto impazza la polemica.

