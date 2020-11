Angela di Mondello torna a far parlare di se, in negativo. Ha girato un video clip in spiaggia e ha violato le normative anti covid vigenti sul nostro territorio.

All’anagrafe è Angela Chianello, in arte Angela Di Mondello. È diventata “famosa” l’estate scorsa in seguito a una frase che è diventata virale sul web: “Non ce n’è coviddi. Saluti da Mondello”. Da allora la signora Chianello è divenuta il volto più famoso del web, tant’è che è stata ospite da Barbara D’Urso.

In quell’occasione, nel programma condotto dalla presentatrice partenopea, la signora Angela aveva raccontato la sua storia, affrontando anche tematiche che hanno commosso i fan di questa trasmissione. Al termine di questa, proprio colei che aveva negato l’esistenza del coronavirus, affermò che effettivamente bisognava rispettare quanto imposto dal governo per evitare il contagio di massa.

Coronavirus, Angela di Mondello sanzionata per un videoclip in spiaggia – VIDEO

Dopo l’episodio estivo, che l’ha vista protagonista in tantissimi meme e video remixati, Angela Chianello, alias Angela di Mondello, torna a far parlare di se e non in modo positivo.

Nella giornata di ieri, colei che inizialmente aveva negato l’esistenza del coronavirus, ha girato un video clip in spiaggia insieme a un gruppo di ballerini. Erano tutti senza mascherina e, come riporta Adnkronos, sia la signora Chianello che il suo manager musicale sono stati convocati in commissariato.

Angela da Mondello, il cui primo impiego è la casalinga a tempo pieno, è diventata una vera star del web. Il suo profilo Instagram vanta un seguito di tutto rispetto, oltre 170 mila follower, ma questo non le permetteva di violare le normative anti covid.

Il video è stato girato in spiaggia e, oltre a non rispettare il distanziamento sociale, tutti i partecipanti non indossavano la mascherina. Per questo motivo la signora Angela di Mondello è stata multata dal corpo dei carabinieri.

