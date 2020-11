Calciomercato Milan, una stella apre alla trattativa: “Non faccio promesse”

Calciomercato Milan, un obiettivo di mercato apre all’addio. La stella ha già annunciato che sta valutando tutte le alternative

Il Milan sta disputando un inizio di stagione di tutto rispetto. La squadra allenata da Stefano Pioli ha subito le prime battute d’arresto in Europa League contro il Lille e ieri sera in Serie A contro l’Hellas Verona. Non si può rimproverare però nulla ai rossoneri, capaci di agguantare partite complicate e rimanere ancora in testa al campionato.

Per la prossima sessione di calciomercato, la dirigenza potrebbe decidere di alimentare questo periodo positivo della squadra, rinforzandola con alcuni acquisti mirati e congeniali al progetto. Tanti i nomi che circolano, sia per quanto riguarda la difesa che l’attacco. Nelle settimane scorse si era parlato anche di Memphis Depay, ma alla fine non se ne fece più nulla. La stella olandese ha però aperto all’addio.

Calciomercato Milan, Depay: “Pronto all’addio”

Al momento, Memphis Depay al Milan è una semplice suggestione, ma chissà che nella prossima sessione di calciomercato possa nascere qualcosa. La stella del Lione ha un contratto sempre più vicino alla scadenza, e molto difficilmente arriverà il rinnovo. Tra le squadre maggiormente interessate all’ex Manchester United ci sono il Barcellona e, appunto, i rossoneri. Nella giornata di ieri, al termine della partita vinta contro il Saint-Etienne, Depay ha aperto ad una possibile cessione. “Non voglio fare promesse che non sono sicuro di poter mantenere” ha esordito: “Il Lione deve approfittare della mia presenza ora, in futuro si vedrà“.

Si prospetta dunque un mese di gennaio di fuoco per il giocatore olandese, che sembrerebbe essere sempre più vicino all’inizio di una nuova avventura all’estero. Chissà che il Milan possa pensare di intavolare una trattativa, anche in virtù dei buoni rapporti con il Lione.

