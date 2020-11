Calciomercato Juventus, addio a Cristiano Ronaldo: fissati data e prezzo

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo è pronto a dire addio ai bianconeri: la dirigenza ha fissato data e cifre della cessione

Non è follia pensare che la Juventus possa liberarsi di Cristiano Ronaldo a fine stagione. Il contratto del portoghese scade nel giugno del 2022 e non lo si vuole perdere a zero quando ad ora c’è ancora la possibilità di monetizzare. Del resto questa sarebbe l’ultima occasione per guadagnare dall’addio dell’ex Real Madrid visto che a febbraio compirà 36 anni.

Secondo quanto riportato da Goal.com, la dirigenza starebbe pensando di guadagnare 60 milioni di euro dalla cessione di Ronaldo la prossima estate. Al momento, su di lui sembra essere interessato solamente il Paris Saint-Germain.

Calciomercato Juventus, possibile scambio con il Barcellona a gennaio

La Juventus a gennaio vorrebbe acquistare un ulteriore centrale per compensare a possibili assenze a stagione in corso. Gli occhi sono finiti su Samuel Umtiti del Barcellona che, chiuso da Lenglet e Piqué, stenta a trovare spazio dopo il suo infortunio. I bianconeri starebbero riflettendo sulla possibilità di inserire Bernardeschi nell’affare per uno scambio alla pari. In alternativa, serviranno 20 milioni di euro per portarlo via dalla Spagna.

In vista della fine della stagione potrebbe, invece, esserci il colpo da novanta per il reparto difensivo. Piace più di tutti il classe ’95 José Gimenez dell’Atletico Madrid che viene valutato circa 90 milioni di euro, ma potrebbe comunque partire per una cifra lievemente inferiore. Sergio Ramos del Real Madrid è considerato l’alternativa di lusso. La bandiera Merengues ha difficoltà a trovare il rinnovo all’età di 34 anni e la Juve potrebbe concedergli l’ultima grande esperienza della sua carriera calcistica.

