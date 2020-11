L’Inter sta vivendo un momento tutt’altro che positivo. Il pareggio con l’Atalanta ha fatto scattare il campanello d’allarme e Antonio Conte chiede rinforzi.

La compagine nerazzurra è in piena crisi. L’ultima vittoria risale al 24 ottobre e in quella data l’Inter ha battuto 2-0 il Genoa. Da quel momento il gruppo di Antonio Conte ha portato a casa 3 pareggi contro Shakhtar, Parma e Atalanta, e una sconfitta contro il Real Madrid.

Antonio Conte chiede rinforzi, e per lui il motivo per il quale la sua squadra non riesce a trovare la vittoria è il mancato arrivo di un centrocampista di un certo calibro. Uno capace di portare qualità in mezzo al campo.

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per il campione del mondo: duello con il Real

L’assenza di Lukaku ovviamente si è rivelata un punto a sfavore per l’Inter. Per Antonio Conte però, l’assenza di Big Rom non è l’unica motivazione del momento negativo della squadra.

Per il tecnico ex Juventus e Chelsea, il vero problema è il centrocampo e così, secondo quanto riportato da The Sun, l’Inter è tornata alla carica per Ngolo Kante. Sarebbe dovuto arrivare nel corso della sessione estiva di calciomercato, ma il trasferimento è sfumato per il mancato accordo tra le due società.

Sempre secondo il The Sun, Kante è finito nel mirino del Real Madrid e dunque in vista della sessione invernale di calciomercato, l’Inter dovrà riuscire a battere la concorrenza. Al momento il giocatore ha un valore di 70 milioni di euro (valore transfermarkt), ma Marotta è sicuro di riuscire a spuntarla per molto meno.

