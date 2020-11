Miralem Pjanic sarebbe potuto passare all’Inter e vestire così la casacca nerazzurra. A svelarlo lui stesso.

Sarebbe potuto essere un trasferimento clamoroso quello di Miralem Pjanic all’Inter. L’ex centrocampista della Juventus, ai microfoni di Canal Plus ha rivelato un retroscena che risale agli anni in cui vestiva ancora la maglia giallorossa.

Grazie alle prestazioni con la casacca della Roma, Miralem Pjanic ha attirato l’attenzione di moltissimi club ma, nonostante le offerte allettanti, lui preferì restare nella capitale per vari motivi che egli stesso ha rivelato nell’intervista.

Calciomercato Inter, Pjanic rivela: “Non era il momento giusto”

Gli anni giallorossi per Pjanic forse sono stati quelli migliori della sua vita calcistica. Insieme a Nainggolan, Strootman e De Rossi formava uno dei centrocampi più forti d’Europa e, nonostante gli interessi di molti club non ha abbandonato subito la capitale.

“Potevo trasferirmi al Bayern Monaco o all’Inter, ma non era il momento giusto”, afferma Pjanic a Canal Plus. “Sarei potuto andare alla Juventus con due anni di anticipo, ma anche in quel periodo pensavo non fosse il momento adatto”.

I bianconeri in quegli anni avevano un centrocampo fortissimo e come ha sottolineato Pjanic: “Avrei corso il rischio di buttare due anni in un club dove giocavano titolari Pogba, Pirlo e Vidal”.

Successivamente, però si è trasferito alla Juventus e, dopo tanti successi in maglia bianconera, la scorsa estate si è trasferito al Barcellona: “Gioco nel miglior club del momento, in una squadra con lo stile di gioco che preferisco, ma non sono soddisfatto. Voglio essere il migliore e vincere grandi titoli”.

